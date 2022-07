Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Keylor Navas a tranché pour son avenir

Publié le 14 juillet 2022 à 20h15 par Amadou Diawara

Alors que le Christophe Galtier et Luis Campos lui auraient fait savoir que Gianluigi Donnarumma sera le gardien numéro un du PSG en 2022-2023, Keylor Navas n'aurait pas demandé un bon de sortie. Mais dans le cas où il désirerait prendre le large, l'ex-portier du Real Madrid devrait avoir beaucoup de mal à trouver preneur, et ce, à cause de son statut de joueur de classe mondiale et de son salaire XXL.

En concurrence avec Gianluigi Donnarumma depuis la saison dernière, Keylor Navas devrait voir son statut changer au PSG. Selon les informations du Parisien , Christophe Galtier et Luis Campos auraient annoncé à l'international costaricien que son coéquipier italien lui était préféré en tant que portier numéro un en 2022-2023. A en croire le média français, le coach et le conseiller football du PSG aurait fait passer ce message à Keylor Navas à son retour de vacances au début du mois de juillet.





Mercato - PSG : Voilà pourquoi le PSG a raté son coup pour Christopher Nkunku https://t.co/rm8khPJSep pic.twitter.com/rv96R6UfnW — le10sport (@le10sport) July 14, 2022

Le PSG se pose des questions pour l'avenir de Keylor Navas

Toujours selon Le Parisien , la direction du PSG aurait prévu de ne pas vendre Keylor Navas et de plutôt le garder en tant que doublure de Gianluigi Donnarumma. Mais aujourd'hui, les hautes sphères du PSG se demanderaient si la présence de Keylor Navas ne nuira pas à l'acclimatation de l'Italien à Paris. Mais quelle est la position du Costaricien ?

Keylor Navas n'a pas demandé de bon de sortie au PSG