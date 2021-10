Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Jackpot en vue pour Paul Pogba ?

Publié le 3 octobre 2021 à 11h10 par B.C.

Désireux de prolonger Paul Pogba, Manchester United serait en contact régulier avec Mino Raiola pour tenter de trouver un accord, et la confiance est de mise dans ce dossier.

Lié à Manchester United jusqu’en juin 2022, Paul Pogba s’apprête à prendre une décision décisive pour la suite de sa carrière. Le milieu de 28 ans a en effet l’embarras du choix pour son avenir, lui qui figure notamment sur la short-list du PSG, du FC Barcelone, du Real Madrid ou encore de la Juventus. Malgré cette concurrence colossale, Manchester United n’a pas dit son dernier mot dans ce dossier et souhaite trouver un accord avec Mino Raiola pour la prolongation de Pogba. Les Red Devils souhaiteraient être fixés avant Noël dans ce dossier et resteraient confiants sur l’issue des négociations.

Manchester United est confiant pour Pogba