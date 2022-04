Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Jackpot en vue pour Kylian Mbappé !

Publié le 9 avril 2022 à 3h30 par G.d.S.S.

Bien déterminé à prolonger au plus vite Kylian Mbappé, le PSG a décidé de déployer les grands moyens sur le plan financier avec une prime à la signature ainsi qu’un salaire XXL pour l’attaquant tricolore.

« Ce qu’il faut pour prolonger Mbappé ? Quand Kylian sera devant vous, vous lui poserez la question. En tant qu'entraîneur, je veux le meilleur pour Kylian et pour le club. Et le meilleur pour le club, c’est que Kylian reste. C'est aussi le mieux pour Kylian à mon avis. Il y a des négociations en cours… », confiait Mauricio Pochettino vendredi en conférence de presse sur l’avenir de Kylian Mbappé qui arrive en fin de contrat au PSG. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le club de la capitale reprend donc espoir de parvenir à prolonger in-extremis l’attaquant français avec de solides arguments. Et pour arriver à ses fins, le PSG met le paquet…

Les chiffres XXL du deal Mbappé

En effet, comme l’a annoncé le journaliste Guilem Balague, le PSG prévoirait un salaire annuel de 40M€ sur un contrat de deux ans pour prolonger Kylian Mbappé, mais ce n’est pas tout. S’il accepte ce nouveau bail, l’ancien joueur de l’AS Monaco toucherait une prime à la signature de 150M€. Reste à savoir si l’attaquant du PSG acceptera…