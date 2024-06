Mercato - PSG : Jackpot à 344M€ pour Mbappé !

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé n'évoluera plus au PSG la saison prochaine. Le capitaine de l'équipe de France a été officialisé comme nouveau joueur du Real Madrid. Le club de la capitale n'a pas réussi à le retenir contrairement à en 2022. Il y a deux ans, la star de 25 ans avait décidé de prolonger chez les Rouge-et-Bleu et avait eu droit à un très gros jackpot.

Kylian Mbappé et le PSG, c’est terminé. L’attaquant de 25 ans a refusé de prolonger et a été officialisé comme nouveau joueur du Real Madrid avant l’Euro 2024. Le natif de Bondy va donc démarrer une nouvelle étape de sa carrière et découvrir un nouveau championnat. De son côté, le PSG a tout tenté pour essayer de le retenir.

Mbappé avait prolongé au PSG en 2022...

Les dirigeants parisiens voulaient réaliser le même coup qu’en mai 2022. Il y a deux ans, Kylian Mbappé avait retourné sa veste au dernier moment alors qu’il semblait se diriger au Real Madrid. La star française a donc décidé de prolonger au PSG et a même eu droit à un joli pactole.

... et a eu droit à un joli pactole