Mercato - PSG : Il réclame son transfert pour vivre son rêve !

Thomas Bourseau

Ayant grandi en région parisienne, Lucas Digne (31 ans) a eu la possibilité d'arborer la tunique du PSG à ses 20 ans. Néanmoins, ce n'est qu'en 2016 que le défenseur gauche de l'équipe de France a pu vivre son rêve. A 23 ans, Digne a rejoint le FC Barcelone, son club fétiche depuis son plus jeune âge comme il l'a révélé à Foot Mercato en interview.

Lucas Digne a bien voyagé au fil de sa carrière débutée il y a 13 ans de cela au LOSC. Après seulement deux saisons passées au sein de son club formateur, le latéral gauche de l'équipe de France est par la suite devenu un joueur du PSG. Club qu'il a côtoyé l'espace de deux saisons entre 2013 et 2015 avant de vivre une expérience d'une pige à la Roma et de s'en aller vivre son rêve en Catalogne.

«Paris est l’endroit où j’ai commencé à gagner des trophées et à jouer avec l’équipe nationale»

Au cours d'un entretien accordé à Foot Mercato, Lucas Digne est revenu sur sa carrière enrichissante de par ses expériences en France, en Italie, en Espagne et à présent en Angleterre depuis 2018 à Everton et à Aston Villa à compter de l'hiver 2022. « Je garde un souvenir incroyable de chaque club. Lille est mon club d’origine, où j’ai eu la chance de me développer et de commencer ma carrière. Paris est l’endroit où j’ai commencé à gagner des trophées et à jouer avec l’équipe nationale. Rome a été ma première expérience hors de France et c’était juste un sentiment incroyable avec les fans et une expérience fantastique ».

«Barcelone… eh bien, depuis que je suis enfant, c’était mon rêve de jouer pour ce club»

Le natif de Meaux a néanmoins toujours admiré le FC Barcelone. C'est la raison pour laquelle il a décidé de tout plaquer au PSG afin de signer en faveur du club culé à l'été 2016. « Barcelone… eh bien, depuis que je suis enfant, c’était mon rêve de jouer pour ce club, et je l’ai réalisé. J’ai gagné des trophées là-bas, j’ai joué avec le meilleur joueur du monde pendant deux années merveilleuses. J’ai apprécié chaque jour, mais je voulais aussi jouer chaque match et avoir plus de responsabilités dans mon équipe, alors j’ai dit au Barça que je voulais aller de l’avant, même si c’était difficile ».