Mercato - PSG : Il prépare un coup en secret avec Mbappé

Amadou Diawara

Alors que Kylian Mbappé est en fin de contrat le 30 juin avec le PSG, le Real Madrid souhaiterait boucler son transfert librement et gratuitement cet été. Toutefois, le club merengue voudrait agir dans le plus grand secret sur ce dossier. Par conséquent, la direction de la Maison-Blanche aurait décidé de ne plus répondre aux questions sur Kylian Mbappé.

Lors de l'été 2017, le Real Madrid a essuyé son tout premier échec avec Kylian Mbappé. Alors qu'il semblait pencher pour le club merengue, l'ancien attaquant de l'AS Monaco a finalement décidé de rester en France en signant au PSG. Et malheureusement pour la Maison-Blanche , elle s'est cassée les dents à plusieurs reprises avec Kylian Mbappé après ce premier épisode.

Le Real Madrid veut recruter Mbappé cet été

Malgré tout, le Real Madrid n'aurait pas fait une croix sur Kylian Mbappé. Selon les informations de Mundo Deportivo , le club emmené par Carlo Ancelotti voudrait tenter une nouvelle fois sa chance au mois de janvier. Alors que Kylian Mbappé sera en fin de contrat le 30 juin, le Real Madrid aimerait boucler un transfert à 0€ cet été. Et pour maximiser ses chances, Florentino Pérez compterait en finir dès le 1er janvier, date à partir de laquelle Kylian Mbappé peut négocier un départ libre et gratuit du PSG avec le club de son choix. D'ailleurs, le président du Real Madrid aurait déjà monté une stratégie pour obtenir gain de cause sur ce dossier.

Le Real Madrid va rester silencieux pour Mbappé