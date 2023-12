Mercato - PSG : Le transfert de Mbappé bouclé en janvier ?

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé partira librement et gratuitement cet été s'il ne prolonge pas d'ici-là. Conscient de la situation, le Real Madrid serait à l'affût, désirant toujours s'offrir les services de la star française. D'ailleurs, le club merengue voudrait boucler l'opération Mbappé dès le 1er janvier, date à partir de laquelle le joueur peut négocier un transfert à 0€ avec le club de son choix.

Lors de l'été 2017, Kylian Mbappé a quitté l'AS Monaco pour s'engager en faveur du PSG. En effet, l'attaquant de 24 ans a été prêté avec option d'achat au club de la capitale. Le PSG ayant payé environ 180M€ pour activer la clause de Kylian Mbappé.

Une grande nouvelle tombe au PSG https://t.co/vDwMzmKpt8 pic.twitter.com/Nj0s350trm — le10sport (@le10sport) December 15, 2023

Mbappé est la cible principale du Real

Engagé initialement jusqu'au 30 juin 2022, Kylian Mbappé a rempilé pour une durée de deux saisons, plus une en option. Et malheureusement pour le PSG, son numéro 7 a finalement refusé d'activer la clause pour étendre son bail jusqu'au 30 juin 2025. Engagé jusqu'à l'été 2024, Kylian Mbappé quittera donc le PSG librement et gratuitement à l'issue de son contrat s'il ne prolonge pas d'ici-là. Ce qui n'a pas échappé au Real Madrid de Florentino Pérez.

Le Real veut tout régler avec Mbappé le 1er janvier