Mercato - PSG : Il lâche un secret sur ce dossier à 130M€

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2026 avec le Napoli, Victor Osimhen serait dans le viseur du PSG. Désireuse de vendre son numéro 9, la direction des Azzurri l'a mis à l'écart. Présent en conférence de presse ce dimanche soir, Antonio Conte a confié qu'il n'avait pas son mot à dire sur ce dossier.

Il y a plusieurs semaines, Victor Osimhen et la direction du Napoli ont décidé de se séparer lors de ce mercato estival, et ce, alors que leur engagement prend fin le 30 juin 2026. Ainsi, le numéro 9 des Azzurri s'entraine à part et ne joue pas les matchs sous la houlette d'Antonio Conte, qui est arrivé au début du mois de juin. Alarmé par la situation du buteur nigérian, le PSG serait en embuscade pour boucler son transfert. Toutefois, le club de la capitale n'arrive pas à se mettre d'accord avec Naples, qui réclame environ 130M€ pour la vente de Victor Osimhen. Un prix qui correspond à la clause libératoire de l'attaquant de 25 ans.

Conte est impuissant pour Osimhen

Non convoqué pour le premier tour de la Coupe d'Italie contre Modène, Victor Osimhen ne figurait toujours pas dans le groupe d'Antonio Conte pour la reprise de la Serie A contre l'Hellas Verone. Alors que son Napoli s'est incliné 3-0 ce dimanche, le coach italien s'est présenté en conférence de presse d'après-match. Et Antonio Conte a reconnu qu'il n'avait aucun pouvoir décisionnel concernant Victor Osimhen.

«Je me considère comme un spectateur dans cette affaire»

« Si je ne peux pas utiliser Victor Osimhen ? C'est une question qu'il faut poser au club et non à moi. Je vois qu'Osimhen s'entraîne à part. C'est au club qu'il faut poser la question, pas à moi. Je l'ai dit tout de suite, je me considère comme un spectateur dans cette affaire », a confié Antonio Conte, le technicien de Naples, dans des propos rapportés par TMW.