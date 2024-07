Mercato - PSG : Il fait ses adieux, c’est terminé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Présent au PSG depuis 2007, Zoumana Camara a décidé de ne pas prolonger l’aventure à la tête des U19 et quitte donc le club de la capitale où il a tout vécu. Via un post sur ses réseaux sociaux, l’ancien défenseur central a diffusé un long message d’adieux et rend notamment hommage à ses dirigeants.

Zoumana Camara et le PSG, la belle histoire d’amour est officiellement terminée ! D’abord joueur du club francilien (2007-2015), il a ensuite entamé une reconversion en tant qu’entraîneur adjoint de l’équipe première (2015-2021) puis coach des U19 (2021-2024). Arrivé en fin de contrat, Camara a décidé de ne pas prolonger l’aventure, et il a officialisé son départ du PSG avec un long message d’adieux sur son compte Instagram.

« Je tourne une page importante de ma vie »

« Aujourd'hui, c'est avec beaucoup d'émotion que je vous annonce que je tourne une page importante de ma vie. J'ai eu le privilège de vivre des moments incroyables avec ce club, le PSG, qui a été le club de mon enfance. J'ai grandi avec lui, partageant joies et peines, et c'est ici que j'ai appris le métier d'entraîneur.Mon parcours au PSG a été marqué par des expériences inoubliables et des rencontres extraordinaires. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à tout le club. Du premier président qui m'a fait venir, Alain Cayzac avec Colony Capital, jusqu'à QSI et Nasser Al-Khelaïfi qui ont fait grandir le club, merci de m'avoir donné l'opportunité de faire partie de cette aventure exceptionnelle », lâche Camara, qui rend également hommage aux supporters du PSG.

« Le PSG restera une part de moi »

« À vous, les supporters, merci pour votre soutien indéfectible. Votre ferveur et votre amour pour le club rendent le PSG si spécial. Merci pour ces années inoubliables. Le PSG restera toujours une part de moi, et je continuerai à suivre et à soutenir ce club avec le même enthousiasme que celui de mes débuts. Ici c’est Paris ! », conclut l’ancien défenseur emblématique du PSG, qui cherche désormais un nouveau challenge en tant qu’entraîneur principal au plus haut niveau.