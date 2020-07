Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Guendouzi a son destin entre les mains !

Publié le 20 juillet 2020 à 17h45 par Th.B.

Piste activée par le PSG, Matteo Guendouzi ne fait plus l’unanimité à Arsenal et particulièrement auprès de Mikel Arteta. Néanmoins, le milieu de terrain français pourrait inverser la tendance et de nouveau entrer dans les plans du coach d’Arsenal.

Suite à son coup de sang sur Neal Maupay le 20 juin dernier lors de la défaite d’Arsenal à Brighton (2-1), Matteo Guendouzi n’a plus jamais été réintégré par Mikel Arteta au sein du groupe des Gunners . Une attitude jugée inacceptable par l’entraîneur espagnol qui aurait déjà noté des problèmes lors d’un stage à Dubai cette saison avec le Français. Depuis, Guendouzi est annoncé du côté du PSG par Téléfoot , mais aussi au Real Madrid et au FC Barcelone comme le10sport.com vous le révélait récemment en exclusivité. Cependant, sa situation à Arsenal ne serait pas irréversible contrairement à ce que certains médias ont laissé entendre.

« Si vous montrez que vous décidez de donner le maximum non seulement pour vous, mais aussi pour l'équipe… »