Mercato - PSG : Gros retournement de situation pour Messi !

La rédaction

Que va faire Lionel Messi de son avenir ? Le FC Barcelone serait le choix numéro 1 du champion du monde argentin mais le Paris Saint-Germain veut toujours le faire prolonger et ne compte pas abandonner. Lionel Messi pourrait également partir vers d'autres horizons comme les Etats-Unis ou l'Arabie Saoudite. Quoiqu'il en soit, rien n'est encore acté, même si une aventure exotique pourrait tenter La Pulga...

Dans le cœur de Lionel Messi, le choix du FC Barcelone serait le numéro 1. Mais les difficultés financières du club catalan rendraient l'opération difficile voire impossible. Le club doit en effet diminuer sa masse salariale d'environ 200M€. Devant la difficulté de ce transfert, Messi voit ses choix se rétrécir...

Messi ne prolongera pas au PSG

Selon Rudy Galetti pour le média Tribal Football, le PSG souhaiterait toujours prolonger Lionel Messi. La Pulga est en fin de contrat en juin prochain mais ne serait pas tentée de continuer avec le club parisien. En cause, les déboires de son entraîneur, Ch ristophe Galtier même s'il devrait quitter le club à la fin de la saison mais surtout l'absence de projet clair. Tous ces problèmes rendent compliquées la prolongation de Lionel Messi au PSG.

Mercato : Le PSG vise un crack, la réponse tombe https://t.co/z8H0YfT5ke pic.twitter.com/6vsQkvvuFI — le10sport (@le10sport) April 18, 2023

Messi, la tentation saoudienne ?

Rudy Galetti évoque également le futur probable de Lionel Messi. Deux options s'offrent à lui hors Europe : l'Inter Miami aux Etats-Unis et Al-Hilal en Arabie Saoudite. Phil Neville, le coach de Miami a réfuté toutes les rumeurs concernant une potentielle arrivée du septuple Ballon d'Or. Il ne reste alors que la plus probable, Al-Hilal. Selon le journaliste italien, le club saoudien pourrait lâcher un chèque de 400 à 450M$ pour faire venir Lionel Messi. Si pour l'instant le club de la péninsule arabique n'a pas encore reçu de réponse, il semblerait que cette offre pharaonique commencent à le faire hésiter. Et on pourrait à nouveau retrouver le duel CR7-LM10.