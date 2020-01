Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Gros retournement de situation pour Kays Ruiz-Atil ?

Publié le 28 janvier 2020 à 12h45 par A.M.

Annoncé avec insistance sur le départ ces derniers jours, Kays Ruiz-Atil devrait finalement rester au PSG jusqu’à l’été prochain.

Arraché au FC Barcelone durant l’été 2015, Kays Ruiz-Atil (17 ans) avait rapidement signé son premier contrat professionnel avec le PSG. Toutefois, lassé d’attendre une place plus important au sein de l’effectif de Thomas Tuchel, le milieu offensif n’a toujours pas prolongé son bail qui s’achève en 2021 et Chelsea est récemment venu aux renseignements. « Une piste à prendre très au sérieux », confiait même une source proche du dossier à Goal.

Kays Ruiz-Atil devrait finalement rester au PSG