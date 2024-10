Mercato - PSG : Gros regret après le transfert d’un attaquant ?

Arnaud De Kanel

Mis au placard par le PSG, Hugo Ekitike s'est engagé définitivement avec l'Eintracht Francfort cet été. Et comme on pouvait s'en douter, dans un championnat où les défenses sont fébriles, l'attaquant tricolore s'éclate et commence à être regretté dans la capitale.

Le PSG avait misé sur Hugo Ekitike en cassant sa tirelire pour l'arracher des mains du Stade de Reims. Mais avec Neymar, Kylian Mbappé et Leo Messi, l'attaquant français a très vite été mis à l'écart. Après deux saisons pratiquement blanches, il est parti à la relance en Bundesliga avec l'Eintracht Francfort où il a repris goût au football.

Ekitike renait de ses cendres

Hugo Ekitike retrouve des couleurs depuis son départ du PSG. Depuis le début de la saison, l'attaquant français a inscrit 4 buts et délivre 4 passes décisives en six rencontres toutes compétitions confondues. De nombreux gestes de grande classe d'Ekitike font même le tour des réseaux sociaux et cela commence à faire regretter les supporters parisiens.

Paris le regrette

Sur les réseaux sociaux, de nombreux supporters du PSG suivent le parcours d'Hugo Ekitike et ils regrettent que leur club ait laissé filer l'attaquant français. Certains estiment qu'il n'aurait pas fait tâche dans l'effectif à la place de Randal Kolo Muani par exemple. Épanoui en Allemagne, Hugo Ekitike, lui, ne regrette pas d'avoir quitté le PSG. « Il n’y a pas de regrets, si je suis là c’est qu’il y a une raison, je veux juste faire de bonnes choses avec cette équipe et l’amener là où elle le mérite », a-t-il confié au micro de RMC Sport jeudi dernier. Il a trouvé chaussure à son pied en Bundesliga. « Au moment où moi je viens à Francfort, j’étais sûr de ma décision. Je savais que c’était le meilleur endroit pour moi pour jouer et progresser, retrouver un rythme de jeu conséquent et voir de quoi je suis capable », soulignait Ekitike pour Sky Germany la semaine passée.