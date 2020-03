Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Griezmann prêt à accueillir Neymar au Barça ? La réponse !

Publié le 23 mars 2020 à 9h15 par B.C.

Alors qu'un retour de Neymar au Barça est de nouveau évoqué en Catalogne, Antoine Griezmann serait favorable à cette opération.

Une année après son échec, le FC Barcelone compte bien relancer le feuilleton Neymar selon la presse catalane. En effet, le club culé ciblerait toujours son ancien joueur pour renforcer le secteur offensif, un intérêt qui ne déplairait pas à la star du PSG, toujours selon les médias catalans. De son côté, Leonardo n'a transmis aucune proposition à Neymar pour une prolongation selon nos informations, ce qui pourrait alors arranger les affaires du Barça. Un retour qui serait vu d'un bon œil par les protégés de Quique Setién, à commencer par Lionel Messi et Luis Suarez, des amis proches de Neymar. Et de son côté, Antoine Griezmann serait également favorable à cette opération.

Griezmann ne verrait pas d'un mauvais œil l'arrivée de Neymar