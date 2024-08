Mercato - PSG : Grande nouvelle pour un transfert en Ligue 1 !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le PSG a bien l'intention d'accélérer sur le mercato après avoir bouclé l'arrivée de trois nouveaux joueurs. Dans cette optique, le transfert de Désiré Doué devrait prochainement connaître son dénouement, après la finale des JO qui se déroule vendredi soir. Et alors que le Bayern Munich est également très intéressé par le joueur du Stade Rennais, le club bavarois semble bien dans l'impasse pour son mercato.

Quelle sera la quatrième recrue de l'été au PSG ? Après Matvey Safonov, recruté en juin, le club parisien a accéléré pour s'attacher les services de Joao Neves et Willian Pacho, respectivement recrutés pour 70M€ et 45M€, bonus compris à chaque fois. Mais bien évidemment, le club de la capitale a bien l'intention de poursuivre son mercato et s'intéresse depuis plusieurs semaines à Désiré Doué. Le joueur du Stade Rennais, qui disputera la finale des JO avec les Bleus ce vendredi, ne donnera pas de réponse tant que le tournoi olympique ne pas terminé. Mais ces derniers jours, le Bayern Munich tenait la corde pour recruter le jeune français.

Le Bayern est bloqué sur le mercato !

Cependant, Uli Hoeneß a lâché une petite bombe qui pourrait bien relancer ce feuilleton. Le président d'honneur du Bayern Munich assure en effet que pour le moment, le club bavarois ne peut pas recruter : « Il y a une résolution du conseil de surveillance qui dit : nous avons dépensé 125M€, et si de nouveaux joueurs arrivent après cela, nous devons d'abord vendre. Je l'ai communiqué. Et ce n'est pas MON dernier mot, mais le dernier mot du conseil de surveillance dans son ensemble. » En effet, le Bayern a déjà recruté Michael Olise (53M€), Joao Palinha (51M€) et Hiroki Ito (23M€), ce qui représente un peu plus de 125M€.

Une aubaine pour le PSG dans le dossier Doué ?

Par conséquent, selon les informations du journaliste de Sky Allemagne, Florian Plettenberg, le Bayern Munich est désormais dans l'obligation de vendre avant de recruter. Matthijs De Ligt et Noussair Mazraoui sont tous les deux annoncés proches de Manchester United. Mais tant que ces deux dossiers ne seront pas réglés, le club bavarois ne pourra pas recruter. Une aubaine pour le PSG qui pourrait donc avoir l'avantage pour le transfert de Désiré Doué.