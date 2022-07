Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Galtier prend une première décision fracassante

Publié le 7 juillet 2022 à 9h00 par Arthur Montagne

Nommé entraîneur du PSG officiellement mardi, Christophe Galtier est au travail depuis plusieurs semaines. Il faut dire que le technicien français va avoir différents chantiers à régler très rapidement, à commencer par celui des gardiens de but. Alors que Mauricio Pochettino n'a jamais établi de hiérarchie claire entre Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas, Christophe Galtier quant à lui semble déjà avoir tranché.

Malgré deux premières saisons très abouties au PSG, Keylor Navas a vu débarquer Gianluigi Donnarumma dont le contrat à l'AC Milan arrivait à échéance. Directeur sportif du club de la capitale à ce moment-là, Leonardo n'a ainsi pas hésité longtemps avant de sauter sur l'opportunité de recruter l'un des meilleurs gardiens du monde sans débourser la moindre indemnité de transfert. D'autant plus que compte tenu de son âge (23 ans), l'Italien représente l'avenir du PSG. Cependant, la saison dernière, Mauricio Pochettino n'a pas réussi à trancher entre ses deux portiers et a décidé de n'instaurer aucune hiérarchie, privilégiant l'alternance. Mais que ce soit Gianluigi Donnarumma ou Keylor Navas, les deux ont annoncé qu'il n'était pas envisageable de se lancer dans une nouvelle saison similaire.

«J'ai par principe de nommer un numéro 1 et un numéro 2»

C'est donc Christophe Galtier qui va devoir trancher. Tout juste nommé entraîneur du PSG, le technicien français a d'ailleurs annoncé en conférence de presse qu'il allait établir une hiérarchie claire. « Je vais rencontrer très rapidement les gardiens. La gestion qu'il y a eu je l'ai vue, je n'ai pas à la commenter. Je dois les rencontrer, mais j'ai par principe de nommer un numéro 1 et un numéro 2. Je fonctionne toujours comme ça, c'est plus simple pour moi et pour eux de savoir quelle est leur position au sein de l'effectif », assurait Galtier devant les médias. S'il ne donne pas de nom, le nouveau coach parisien a une idée très précise sur l'identité de son gardien titulaire.

Entre Donnarumma et Navas, Galtier a tranché

En effet, selon les informations de L'EQUIPE , Christophe Galtier a choisi de titulariser Gianluigi Donnarumma. Une décision qui avait déjà été prise par Leonardo avant son départ et le changement d'organigramme n'a donc rien changé pour le moment. Il faut dire que cela semble être la décision la plus logique compte tenu du fait que l'Italien est beaucoup plus jeune (23 ans) que Keylor Navas (35 ans) et possède un contrat qui court jusqu'en 2026 alors que le Costaricien dispose d'un bail s'achevant deux ans plus tôt. Et surtout, Gianluigi Donnarumma a été recruté il y a un an afin de s'imposer comme le portier du futur au PSG.

