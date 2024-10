Mercato - PSG : Fake news pour ce transfert inespéré ?

Pierrick Levallet

Recruté en 2023, Milan Skriniar n’est déjà plus désiré au PSG. Le défenseur slovaque a failli partir en Arabie Saoudite cet été, mais le deal ne s’est finalement pas fait. Le club de la capitale pourrait toutefois boucler ce transfert inespéré cet hiver. Cependant, il y aurait déjà eu une fake news dans le dossier Skriniar.

Après une première saison délicate au PSG, Milan Skriniar n’entre déjà plus dans les plans de Luis Enrique. Plus désiré dans la capitale, l’international slovaque a failli partir en Arabie Saoudite cet été. Mais finalement, le deal ne s’est pas concrétisé et le joueur de 29 ans est resté chez les Rouge-et-Bleu. Son départ pourrait toutefois être acté cet hiver.

La Serie A se tient à l'affût pour Skriniar

En effet, Milan Skriniar ne vit pas bien sa situation actuelle au PSG (seulement deux petits matchs cette saison). Le défenseur central pourrait donc être amené à reconsidérer son avenir dans la capitale pour mettre fin à son malaise. La Juventus et Naples seraient sur le coup. Et des rumeurs ont indiqué que la Premier League pourrait également tenter sa chance.

La Premier League n'a pas encore bougé

« Je ne suis pas au courant d’une offre d’un club de Premier League » a néanmoins indiqué Fabrizio Romano dans sa chronique pour Caught Offside. Reste maintenant à voir si un club anglais se manifestera pour Milan Skriniar d’ici janvier. Le PSG, de son côté, va devoir prendre une décision pour son transfert. À suivre...