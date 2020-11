Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Et si la piste Dele Alli revenait au premier plan ?

Publié le 4 novembre 2020 à 4h30 par T.M.

Durant le dernier mercato, Dele Alli était annoncé proche du PSG. Si l’Anglais est finalement resté à Tottenham, la porte pourrait toutefois se rouvrir dans les prochaines semaines. Explications.

A la recherche de renforts au milieu de terrain durant le dernier mercato, Leonardo a finalement fait venir Danilo Pereira et Rafinha au PSG. Toutefois, d’autres noms ont circulé aux abords du Parc des Princes. Cela a notamment été le cas de Dele Alli. Grand talent du football anglais, le joueur de Tottenham n’entrait pas forcément dans les plans de José Mourinho. Toutefois, malgré les tentatives du PSG, aucun accord n’a pu être trouvé avec les Spurs et Alli est donc resté du côté de Londres. Cependant, pour le joueur de 24 ans, la situation ne s’est clairement pas améliorée. N’ayant toujours pas les faveurs de José Mourinho, Dele Alli pourrait donc de nouveau être annoncé sur le départ en janvier.

Le PSG sera-t-il encore intéressé ?