Mercato - PSG : Entre une prolongation et le Real Madrid, ça bouge pour Mbappé !

22 octobre 2020

Alors que le mercato estival vient de fermer ses portes, les gros dossiers tels que celui de Kylian Mbappé anime déjà la presse et la toile. Ces derniers jours, un transfert de la pépite du PSG était la tendance, mais les dirigeants parisiens compteraient bien avoir leur mot à dire dans cette opération qui s’annonce déjà légendaire.

Avant que Neymar ne se sente parfaitement bien et acclimaté au groupe parisienne et à la vie dans la capitale, comme le10sport.com vous l’a assuré en juillet dernier, la star auriverde animait les fenêtres estivales des transferts au PSG. Que ce soit en 2018 et surtout en 2019 où il aurait même été prêt à débourser 20M€ de sa propre poche afin de faciliter son retour au Barça , Neymar souhaitait coûte que coûte quitter le PSG. Quelques mois plus tard, le Brésilien assurait ne jamais avoir été aussi heureux à Paris à sa traditionnelle fête d’anniversaire et la suspension des compétitions à cause du Covid-19 aurait renforcé ses liens envers le PSG. Désormais, hors de question de partir et une prolongation de contrat serait même attendue au sein du clan Neymar selon Le Parisien . Pour son compère d’attaque Kylian Mbappé, la donne serait bien différente. Sous contrat jusqu’en juin 2022, à l’instar de Neymar, le champion du monde tricolore aurait pris la décision de quitter le club de la capitale dès le prochain mercato estival.

Le PSG préparerait une alléchante prolongation pour Mbappé…

Et selon les informations du Parisien divulguées lundi soir, le PSG se serait résigné à l’idée de pouvoir prolonger le contrat de sa pépite qui refuserait d’ouvrir toute discussion pour évoquer cette éventualité. Mais la vérité serait tout autre. Selon Fabrizio Romano, journaliste pour The Guardian et Sky Sport , Nasser Al-Khelaïfi n’aurait pas encore baissé les bras dans le dossier Kylian Mbappé. En effet, le président du PSG aurait la ferme intention de conserver le champion du monde alors qu’il avait assuré en août dernier que lui et Neymar ne quitteront jamais le PSG. Le moyen de persuasion d’Al-Khelaïfi serait simple et consisterait en une proposition alléchante au niveau financier grâce à la signature d'un nouveau contrat. Cependant, le président du PSG devra faire fort puisque les clubs tourneraient autour de Mbappé.

… Les plus grands clubs d’Europe sont à l’affût.