Mercato - PSG : En plein troc, Paris réclame une star !

Depuis ce dimanche, l'avenir de Nordi Mukiele semble se dessiner loin du PSG. Alors que le Bayern Munich a formulé une offre de prêt avec une option d'achat estimé à 25 M€ pour le défenseur français, le club de la capitale pourrait bien faire son mercato en Bavière. D'après les informations de L'Equipe, le PSG souhaiterait en effet s'offrir les services de Joshua Kimmich.

Une chose est sûre, le PSG ne prend pas le mercato d'hiver à la légère. Après s'être offert notamment les services du jeune défenseur brésilien Lucas Beraldo, moyennant 20M€, les champions de France ont d'autres pistes en tête. S'il souhaite se monter offensif cet hiver, le club de la capitale doit également gérer quelques offres en interne.

Mukiele va quitter le PSG ?

En effet, depuis ce dimanche, le nom de Nordi Mukiele, lequel ne rentrerait plus dans les plans de Luis Enrique, circule ici et là. Alors que l'AC Milan avait notamment fait part de son intérêt pour l'ancien du RB Leipzig, c'est finalement le Bayern Munich qui se montrerait le plus intéressé en ayant déjà formulé une offre de prêt avec option d'achat estimé à 25 M€.

Kimmich en retour ?