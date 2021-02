Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : En coulisses, Neymar fait un énorme forcing pour... Mbappé !

Publié le 15 février 2021 à 13h15 par A.M.

Bien parti pour prolonger son contrat au PSG, qui court actuellement jusqu'en juin 2022, Neymar tenterait de convaincre Kylian Mbappé d'en faire de même.

Les destins de Kylian Mbappé et de Neymar semblent liés. Et pour cause, le contrat des deux stars prend fin en juin 2022, et le PSG tente de les convaincre de prolonger. Concernant le Brésilien, ce serait en excellente voie puisque selon Marcelo Bechler, il serait tombé d'accord avec le club de la capitale pour étendre son bail de quatre ans. Les discussions semblent plus compliquées avec le Champion du monde, bien qu'au micro de Sept à Huit, Neymar interpellait son jeune coéquipier : « J’espère que Kylian restera aussi. Bien sûr c’est le souhait de tous les supporters de Paris . »

Neymar tente de convaincre Mbappé