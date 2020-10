Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un indice lâché sur l'avenir d'Aouar... par Deschamps ?

Publié le 6 octobre 2020 à 0h45 par A.C.

Didier Deschamps, sélectionneur de l’équipe de France, a été interrogé au sujet des spéculations autour de l’avenir d’Houssem Aouar.

Voilà plusieurs mois déjà qu’Houssem Aouar fait parler de lui. Le milieu de l’Olympique Lyonnais, qui a fait forte impression lors du Final 8 de la Ligue des Champions, a tapé dans l’œil d’un grand nombre de clubs. Trois semblent toutefois se détacher. En janvier dernier, nous vous révélions un intérêt prononcé du Paris Saint-Germain pour Aouar. Le milieu de l’OL aurait également été approché par Arsenal, qui ne semble toutefois pas avoir pu formuler une offre capable de satisfaire Jean-Michel Aulas. Selon nos informations, Aouar a toutefois un faible pour la Juventus, où il jouerait sous les ordres d’un certain Andrea Pirlo.

«Je ne vais pas aller à l'encontre d'un choix de carrière »