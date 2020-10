Foot - Mercato - OL

EXCLU - Mercato - OL : Brest tente de se faire prêter Jean Lucas

Publié le 5 octobre 2020 à 17h38 par Alexis Bernard mis à jour le 5 octobre 2020 à 18h37

Milieu de terrain de l'OL, Jean Lucas intéresse plusieurs clubs de Ligue 1. D'après nos sources, Brest essaye de se le faire prêter.