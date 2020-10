Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nouvelle annonce de taille sur ce dossier brûlant !

Publié le 5 octobre 2020 à 15h15 par A.D.

Pas très bien placé dans la hiérarchie d'André Villas-Boas à l'OM, Maxime Lopez pourrait prendre la direction de Sassuolo ce lundi. Interrogé sur ce dossier, Giovanni Carnevali a lâché ses vérités.

Barré par la concurrence de Morgan Sanson, Valentin Rongier, Kevin Strootman, Pape Gueye et de Boubacar Kamara, Maxime Lopez serait tout proche de quitter l'OM ce lundi. « Oui, il y a des intérêts de la part de différents clubs. On est en train de discuter. Je ne veux pas sept joueurs pour un milieu qui joue à trois. C'est pour ça que quelque chose peut se passer. Des clubs s'intéressent à lui, et des discussions vont démarrer, et on va voir ce qu'il va se passer » , a reconnu André Villas-Boas en conférence de presse ce dimanche soir. Alors que Maxime Lopez pourrait rejoindre Sassuolo en prêt avec option d'achat selon Gianluca Di Marzio, Giovanni Carnevali a lâché des précisions de taille sur ce dossier.

«Nous essayons de finaliser l'opération dans les prochaines heures»