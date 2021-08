Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : De gros regrets du côté de Paul Pogba ?

Publié le 9 août 2021 à 3h30 par T.M.

Finalement, avec l’arrivée de Lionel Messi au PSG, cela ferme la porte à Paul Pogba. Au grand dam du joueur de Manchester United ?

Il y a quelques jours encore, on ne parlait pas de Lionel Messi au PSG, mais plutôt de Paul Pogba. En effet, après Georginio Wijnaldum, le club de la capitale se cherchait un milieu de terrain et l’opération avait été lancée pour le joueur de Manchester United, à qui il ne reste plus qu’une année de contrat. Alors que les discussions avaient débuté avec Mino Raiola, l’agent de Pogba, l’affaire ne se fera finalement pas cet été étant donné que le PSG va recruter Lionel Messi. Pour autant, La Pioche aurait bien aimé débarquer au Parc des Princes.

Pogba était chaud !