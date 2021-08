Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cristiano Ronaldo, la réponse à l’énorme coup Messi ?

Publié le 25 août 2021 à 19h15 par A.C.

Alors que Lionel Messi a rejoint le Paris Saint-Germain cet été, son grand rival Cristiano Ronaldo pourrait également changer de club.

Ou jouera Cristiano Ronaldo cette saison ? Si à Turin on assure qu’il ira jusqu’au bout de son contrat avec la Juventus en juin prochain, une nouvelle piste prend de l’ampleur depuis quelques jours. Après Manchester United, le Real Madrid, mais surtout le Paris Saint-Germain, c’est Manchester City qui pourrait rafler la mise avec le quintuple Ballon d’Or. Ce mardi, Tuttosport a en effet révélé que les Citizens attireraient tout particulièrement Cristiano Ronaldo, qui à 36 ans souhaite gagner une sixième Ligue des Champion set pourquoi pas un sixième Ballon d’Or. La Juventus serait plus qu’ouverte à un départ d’un joueur dont l’énorme salaire de 31M€ net par an est devenu un véritable poids, mais attendrait tout de même pas moins de 25M€.

Les Émiratis veulent répondre au Qatar !