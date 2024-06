Mercato - PSG : Cinq nouveaux départs sont validés

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En plus de son recrutement, le PSG va devoir gérer les nombreux retours de prêt cet été. Certains éléments devraient entrer dans les plans de Luis Enrique, mais d’autres devront se trouver un nouveau point de chute. C’est notamment le cas pour cinq joueurs actuellement sous contrat avec le PSG.

Après Kylian Mbappé, Keylor Navas, Layvin Kurzawa ou encore Alexandre Letellier qui ont tous officialisé leur départ du PSG étant donné qu’ils arrivaient en fin de contrat, Luis Campos va devoir gérer un autre aspect dans les semaines à venir. En effet, le club de la capitale avait cédé de nombreux joueur en prêt l’été dernier, et devra donc gérer leur retour à Paris. D’ailleurs, le conseiller sportif du PSG semble vouloir se séparer d’un certain nombre d’entre eux…

Le PSG va réintégrer certains jeunes

Loïc Tanzi, le journaliste de L’EQUIPE , a d’abord évoqué les joueurs de retour de prêt sur lesquels le PSG pourrait s’appuyer la saison prochaine : « Il faut déjà savoir que ces joueurs sont suivis par un homme qui s'appelle Pasquale Sensibile et qui a été recruté par Luis Campos notamment pour faire la liaison avec les joueurs prêtés. Il se rend dans leurs clubs une ou deux fois par an et reste en contact avec les staffs. On sait déjà que Kari va revenir faire la préparation avec le groupe de Luis Enrique. On peut imaginer la même chose pour Gharbi et Ndour », a expliqué le journaliste dans un chat.

Cinq départs déjà actés ?