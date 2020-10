Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Avec lui, Leonardo ne s'est pas trompé !

Publié le 12 octobre 2020 à 0h15 par H.G.

Alors que Danilo Pereira a fait son arrivée au PSG dans les toutes dernières heures du mercato, un ancien entraîneur de l’international portugais est persuadé qu’il réussira à répondre aux attentes à Paris.

Si le PSG était en quête de renforts dans de nombreux secteurs de jeu cet été, le mercato du club de la capitale a mis du temps avant de s’accélérer. Et pour cause, c’est dans les toutes dernières heures de cette fenêtre estivale des transferts à rallonge que les champions en titre de Ligue 1 ont bouclé les arrivées de trois joueurs après celle d’Alessandro Florenzi, à savoir Moise Kean, Rafinha Alcantara et Danilo Pereira. Concernant le troisième cité, sa venue signifie enfin le recrutement du milieu au profil défensif que cherchait le PSG depuis maintenant de nombreuses années. Arrivé en provenance du FC Porto dans le cadre d’un prêt payant de 4 M€ assorti d’une option d’achat qui deviendrait obligatoire si Paris termine au moins deuxième de Ligue 1. En attendant, Danilo Pereira devra prouver que Leonardo a fait le bon choix en le recrutant cet été. Et à en croire les propos de son ancien entraîneur au Maritimo Funchal, le joueur de 29 ans ne devrait pas avoir de mal à convaincre les observateurs du PSG cette saison, Leonel Pontes soulignant au passage ses nombreux progrès au fil des années.

« Je n'ai aucune inquiétude sur son adaptation à Paris »