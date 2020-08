Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette punchline sur le feuilleton Cristiano Ronaldo

Publié le 9 août 2020 à 23h45 par Th.B.

Annoncé du côté du PSG alors que la Juventus a échoué en 1/8ème de finale de Ligue des champions face à l’OL, Cristiano Ronaldo n’aurait que très peu de chance de rejoindre le club de la capitale selon le journaliste Abdellah Boulma.

Et si Cristiano Ronaldo signait au PSG ? Dans la foulée de l’élimination de la Juventus en Ligue des champions, la Gazzetta dello Sport a révélé que la star de la Vieille Dame se posait des questions sur son avenir, elle qui souhaiterait plus que tout remporter une Ligue des champions avec un troisième club. Ce dimanche, Foot Mercato a fait état de discussions entre Jorge Mendes et Leonardo qui auraient déjà eu lieu et devraient se poursuivre à Lisbonne dans le cadre du Final 8 de la Ligue des champions. Mais que faut-il réellement penser de cette rumeur ?

« Vous avez bien plus de chances de recevoir un astéroïde sur la tête »