Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette piste à 0€ lance un énorme avertissement à Leonardo !

Publié le 17 mai 2021 à 1h15 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Hakan Calhanoglu aurait mis le PSG en situation d'alerte. Alors que le Milan AC peut espérer se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions, le milieu offensif turc a fait passer un message clair sur son avenir, expliquant que sa situation ne dépendait pas de la C1.

Alors que son contrat arrivera à expiration le 30 juin, Hakan Calhanoglu pourrait jouer ses derniers matchs avec le Milan AC. Une information qui n'aurait pas échappée à Leonardo, ancien de la maison rossonera. En effet, le directeur sportif du PSG serait un grand fan de Hakan Calhanoglu et verrait d'un bon oeil l'idée de le recruter à 0€ cet été. Avant d'aborder un match décisif face à Cagliari ce dimanche soir, Hakan Calhanoglu a tenu à mettre les choses au clair quant à son avenir, prévenant Leonardo et le PSG par la même occasion.

«Mon avenir ne dépend pas de la Ligue des champions»