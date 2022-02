Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette nouvelle révélation tonitruante sur le feuilleton Mbappé !

Publié le 21 février 2022 à 22h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé a déjà un accord de principe avec le Real Madrid, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Et alors que le Français n'a pas encore scellé définitivement son avenir, le club merengue serait toujours calme et serein.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé a un accord de principe avec le Real Madrid pour un transfert libre et gratuit à la fin de son contrat le 30 juin. Malgré tout, le numéro 7 du PSG n'aurait pas encore pris de décision finale quant à son avenir. Ce qui inquiéterait fortement le Real Madrid. D'après The Times, Florentino Pérez aurait même mis un énorme coup de pression à Kylian Mbappé dernièrement. Alors que le crack français hésiterait quant à son avenir, le président du Real Madrid lui aurait expliqué que c'était cet été ou jamais qu'il pouvait signer dans son club.

Le Real Madrid croit en la parole de Kylian Mbappé