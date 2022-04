Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette nouvelle annonce sur la vente du club !

Publié le 7 avril 2022 à 3h45 par A.M.

Economiste du sport, Vincent Chaudel donne des indications sur le prix auquel le Qatar pourrait espérer vendre le PSG à l'avenir.

Présent à Paris depuis 2011, le Qatar a fait du PSG l'une des marques les plus puissantes dans le monde du sport. A tel point que Nasser Al-Khelaïfi révélait récemment que des offres étaient parvenues à QSI. « Nous avons acheté le club pour 70M€. Nous avons depuis reçu des offres de plusieurs milliards. C'est la marque que nous avons construite comme un véritable investissement - à travers les équipes masculines et féminines. Les gens critiquent parce que c'est une richesse souveraine », confiait-il à la BBC . Vincent Chaudel donne certaines pistes afin d'estimer la valeur du PSG.

«Le vrai prix d'un club est celui sur lequel l'acheteur et le vendeur finissent par s'entendre»