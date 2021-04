Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette terrible révélation sur une arrivée de Lionel Messi !

Publié le 10 avril 2021 à 9h45 par T.M.

Partagé entre Barcelone, le PSG et Manchester City, Lionel Messi serait plutôt parti pour prolonger en Catalogne. Un choix qui s’expliquerait de différentes façons.

Depuis l’été dernier, le feuilleton Lionel Messi anime le marché des transferts. Après avoir réclamé son départ, le joueur du FC Barcelone est finalement resté. Mais la catastrophe pourrait intervenir cet été étant donné que l’Argentin arrive en fin de contrat. Possiblement libre, La Pulga pourra choisir le club de son choix alors que le PSG et Manchester City seraient intéressés par ses services. Mais en Catalogne, les choses ont bien changé suite à l’arrivée de Joan Laporta au poste de président. Et visiblement, ce dernier pourrait bien réussir à convaincre Messi de prolonger au Barça.

Aucune connexion avec le PSG ?