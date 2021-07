Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette énorme révélation sur le feuilleton Cristiano Ronaldo !

Publié le 17 juillet 2021 à 0h15 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Cristiano Ronaldo aurait pu quitter la Juventus dès cet été. Toutefois, il serait finalement parti pour rester à Turin jusqu'à l'issue de son bail. Selon la presse italienne, CR7 ne devrait pas faire ses valises en raison de ses revendications trop élevées pour ses prétendants.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Cristiano Ronaldo songe à quitter la Juventus depuis plusieurs semaines. Dans cette optique, ses représentants ont même commencé à préparer le terrain en vue d'un possible départ cet été. Alerté par la situation de Cristiano Ronaldo, le PSG ne compte pas se tourner vers la star portugaise tant que le cas de Kylian Mbappé ne sera pas réglé. Et alors que CR7 serait finalement sur le point de rester à la Juventus cet été, Luca Momblano a expliqué pourquoi son départ n'était plus d'actualité.

«De nombreuses équipes n'ont pas accepté les conditions demandées par CR7»