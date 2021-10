Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cet éternel problème du projet QSI…

Publié le 1 octobre 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Comme beaucoup d’autres talents issus du centre de formation du PSG, Moussa Diaby a été contraint de quitter le club de la capitale pour véritablement lancer sa carrière. Un mal récurrent depuis le début du projet QSI…

Kingsley Coman, Mike Maignan, Jonathan Ikoné, Moussa Dembélé, Dan-Axel Zagadou, Boubakary Soumaré, Tanguy Kouassi, Adil Aouchiche… Depuis le début de l’ère QSI au PSG, nombreux ont été les jeunes titis formés au sein du club à avoir été obligés de partir prématurément pour aller chercher plus de temps. Barré par les grandes stars du PSG à tous les postes, ces jeunes joueurs n’ont pas eu d’autre choix que de s’exiler comme l’a parfaitement illustré Moussa Diaby, aujourd’hui au Bayer Leverkusen, dans les colonnes de L’Equipe.

« J’avais besoin de temps de jeu »