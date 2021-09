Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Neymar, Mbappé... L'appel du pied de cette ancienne pépite du PSG !

Publié le 29 septembre 2021 à 19h30 par Amadou Diawara

Soumis à une lourde concurrence au PSG, Moussa Diaby a décidé d'aller chercher du temps de jeu au Bayer. Après avoir enchainé les grosses prestations, l'attaquant de 22 ans a tapé dans l'oeil de Didier Deschamps, qui l'a convoqué en Bleu pour le dernier rassemblement. Désormais international français, Moussa Diaby se verrait bien retrouver le PSG pour évoluer aux côtés de Lionel Messi, Kylian Mbappé ou encore Neymar, mais avec un tout nouveau statut.

Formé au PSG, Moussa Diaby a fait ses débuts en pro dans sa ville natale. Mais alors que la concurrence était trop grande à Paris, le crack de 22 ans a décidé de prendre le large pour emmagasiner du temps de jeu et prendre de l'expérience. Désormais au Bayer Leverkusen, Moussa Diaby a justifié son choix de quitter le PSG à l'été 2019. « (En quoi avez-vous évolué depuis votre départ du PSG en 2019 ? ) Je suis parti du PSG parce que j'avais besoin de temps de jeu. L'enjeu pour un jeune, c'est de pouvoir s'exprimer, c'est ce que j'ai réussi à faire. À Leverkusen, on m'a donné cette confiance, qui m'a permis d'améliorer mes statistiques, une chose sur laquelle je dois encore bosser, d'ailleurs. (Comment s'est traduite concrètement la confiance qu'on vous a donnée à Leverkusen ?) Par le fait de m'avoir perçu tout de suite comme un joueur important de l'équipe. Je ne dis pas qu'au PSG, on ne m'a pas donné de confiance, ils m'ont donné ma première chance, j'en suis très reconnaissant. Mais devant moi, il y avait de très grands joueurs. À Leverkusen, il n'y avait pas de joueurs comme à Paris. Donc forcément, ces responsabilités-là, on va les donner à des jeunes comme moi » , a précisé Moussa Diaby lors d'un long entretien accordé à L'Equipe .

«Je me dis qu'il faut partir pour revenir plus fort»