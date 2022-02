Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : C’est tendu autour de ce transfert XXL !

Publié le 11 février 2022 à 2h00 par G.d.S.S.

Alors que Gianluigi Donnarumma n’a pas hésité à régler ses comptes avec le Milan AC dans la presse italienne mercredi, le club rossonero s’est accordé un droit de réponse envers le nouveau gardien du PSG. Et ce transfert continue de faire parler…

Mercredi, dans un large entretien accordé à la Gazzetta dello Sport , Gianluigi Donnarumma avait égratigné la direction du Milan AC sur l’échec de leurs négociations pour une prolongation dans les mois ayant précédé son départ en fin de contrat pour le PSG : « Tout le monde peut me blâmer, mais ils ne regardent pas ce qui s'est passé de l'autre côté. Disons en bref que le dernier appel téléphonique du club était pour me dire qu'ils avaient pris un autre gardien de but. Donc c'est la fin de tout ça », avait sèchement lâché Donnarumma. Et le Milan AC s’est accordé un droit de réponse.

« Il a refusé nos propositions »