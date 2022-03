Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : C’est confirmé, Kylian Mbappé va toucher le jackpot !

Publié le 4 mars 2022 à 2h00 par G.d.S.S.

Bien déterminé à prolonger le contrat de Kylian Mbappé au PSG, Leonardo laisse entendre que la question du salaire sera rapidement réglée si l’attaquant français accepte de rempiler, et qu’il devrait donc toucher gros.

Ces derniers jours, il a été question d’une nouvelle offre colossale de la part du PSG pour Kylian Mbappé, avec un contrat jusqu’en juin 2024 assorti d’un salaire annuel de 50M€ et d’une prime de fidélité à 100M€. Interrogé dans les colonnes de L’Equipe jeudi, Leonardo a nié ces chiffes, mais le directeur sportif du PSG laisse entendre qu’au moment de négocier un montant avec Mbappé lorsque ce dernier aura donné son feu vert pour prolonger, la question du salaire ne sera pas un problème.

« On a envie de le mettre dans les meilleures conditions »