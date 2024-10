Mercato - PSG : Catastrophe pour ce transfert inespéré ?

Axel Cornic

Déjà poussé vers la sortie cet été, Milan Skriniar n’est clairement pas dans les plans de Luis Enrique, qui aimerait le remplacer par un profil plus adapté au football qu’il souhaite installer au Paris Saint-Germain. Une solution pourrait se présenter lors du mercato hivernal, mais le défenseur central slovaque ne semble pas vraiment avoir une grosse cote à l’étranger.

Arrivé libre en juillet 2023, Milan Skriniar avait tout du très joli coup. Mais rien n’est allé comme prévu et au cours de sa première saison au PSG il est passé de titulaire indiscutable à remplaçant de luxe. Désormais il est même considéré comme un véritable poids, avec Luis Campos qui a d’ailleurs tenté de lui trouver un nouveau club lors du mercato estival.

La Juventus cherche un défenseur pour janvier

Finalement il est resté à Paris, mais une nouvelle solution pourrait se présenter dans les prochains mois. La Gazzetta dello Sport a en effet annoncé que la Juventus pourrait penser à Skriniar en vue du mercato hivernal ! La grave blessure de Bremer est venue rebattre les cartes à Turin et le directeur sportif Cristiano Giuntoli pourrait décider d’offrir le défenseur du PSG à Thiago Motta.

Kiwior plutôt que Skriniar ?

Mais ce dossier est loin d’être aussi simple ! Toujours selon La Gazzetta dello Sport, la Juventus aurait d’autres priorités en défense centrale et cela serait notamment le cas de Jakub Kiwior d’Arsenal. Il aurait vraisemblablement beaucoup plus d’avantages que Milan Skriniar avec notamment un salaire moins élevé, mais surtout un profil plus proche du football de Thiago Motta, qui l’avait d’ailleurs lancé par le passé à La Spezia.