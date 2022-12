Mercato - PSG : Campos prépare sa réponse au clan Mbappé

Axel Cornic

L’attaque du Paris Saint-Germain pourrait beaucoup changer la saison prochaine, sachant que Lionel Messi est en fin de contrat et que les envies de départ de Kylian Mbappé ont refait surface récemment. Luis Campos souhaiterait notamment recruter un nouveau profil et en Italie, on assure qu’il aurait commencé à préparer le transfert de Dušan Vlahović, star de la Juventus.

Cet été, Kylian Mbappé a réclamé l’arrivée d’un véritable attaquant de pointe, avec notamment Robert Lewandowski qui a finalement rejoint le FC Barcelone. Le PSG pourrait le satisfaire avec un an de retard, puisque Luis Campos aurait trouvé un nouvel objectif en Serie A.

Campos veut recruter Vlahović

Il Corriere dello Sport confirme les indiscrétions de ces derniers jours, expliquant que le PSG aurait bien approché Darko Ristic, agent de Dušan Vlahović. Arrivé à la Juventus il y a moins d’un an, le Serbe serait le profil parfait pour renforcer l’attaque parisienne puisqu’en plus d’être très talentueux c’est un joueur d’avenir, avec ses 22 ans.

Le flou entoure l’avenir de la Juventus