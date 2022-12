Transferts - PSG : Luis Campos plombé pour un coup en or du mercato ?

Afin de renforcer l'attaque du PSG, Luis Campos a coché plusieurs noms sur sa liste. Marcus Rashford serait notamment dans le viseur du conseiller football parisien. Cependant, l'attaquant de 25 ans devrait prolonger avec Manchester United très prochainement. Il devrait s'inscrire de nouveau sur la durée avec les Red Devils, pour le plus grand malheur de Luis Campos.

L’attaque du PSG promet d’être un véritable chantier dans les semaines à venir. Avec seulement Hugo Ekitike recruté cet été, Luis Campos prévoirait d’autres renforts dans le secteur offensif de Christophe Galtier. Le conseiller football parisien a alors multiplié les pistes sur le mercato et a été lié à plusieurs joueurs comme Gonçalo Ramos, João Félix ou encore Rafael Leão. Marcus Rashford figurerait également sur la liste de Luis Campos. Mais le quart de finaliste de la dernière Coupe du monde semble bien parti pour rester en Angleterre.

Manchester United have triggered the options to extend contracts of these players until June 2024 🚨 #MUFC▫️ Marcus Rashford▫️ Diogo Dalot▫️ Luke Shaw▫️ FredMan Utd will also offer Diogo Dalot and Rashford a longer deal, as expected.Talks ongoing also with David de Gea. pic.twitter.com/2O4L3cOUcm