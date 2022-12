Mercato - PSG : Un dossier à 120M€ totalement relancé par la Coupe du monde ?

Pierrick Levallet

Sacré champion du monde avec l'Argentine et élu meilleur jeune joueur du tournoi, Enzo Fernandez a tapé dans l'oeil de plusieurs clubs sur le mercato. Le milieu de terrain de 21 ans intéresserait notamment le PSG. La Coupe du monde semble avoir relancé son avenir, lui qui devait initialement prendre la direction d'un autre cador européen.

Ce dimanche, l’Argentine a été sacrée championne du monde pour la troisième fois de son histoire. À 35 ans, Lionel Messi a enfin pu soulever ce trophée qui manquait à son palmarès. L'un de ses coéquipiers s'est également fait remarquer pendant la compétition puisqu'Enzo Fernandez a été élu meilleur jeune joueur. D’ailleurs, ce dernier ferait désormais l’objet d’un intérêt du PSG. Pourtant, son histoire semblait toute tracée avant le Mondial.

Mercato : Proche du Real Madrid, il envoie un énorme appel du pied au PSG https://t.co/qb5yUVoYjH pic.twitter.com/vZHScVuPK4 — le10sport (@le10sport) December 16, 2022

Enzo Fernandez prenait la direction de Liverpool

Comme le rapporte Foot Mercato , le destin d’Enzo Fernandez était écrit avant que la Coupe du monde n’ait eu lieu. L’Argentin se rapprochait de Liverpool, qui souhaitait le recruter à la place de Jude Bellingham. Cependant, le sacre de l’Argentine ce dimanche face à l’Équipe de France a totalement rebattu les cartes dans ce dossier.

PSG, Real Madrid... Enzo Fernandez a l’embarras du choix pour son avenir