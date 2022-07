Foot - Mercato - PSG

PSG : Le feuilleton Rabiot relancé par un autre club de Ligue 1 ?

En quête de renforts au milieu de terrain, le PSG pourrait bien aller recruter en Serie A. Ces derniers jours, un retour d’Adrien Rabiot dans la capitale a été évoqué. Cependant, Luis Campos devra faire face à la concurrence de quelques clubs de Ligue 1 dans ce dossier. D’ailleurs, l’un d’eux serait déjà passé à l’action.

En fin de contrat en juin 2023, Adrien Rabiot voit son avenir être assez flou du côté de la Juventus. La Vieille Dame pourrait décider de s’en séparer dès cet été afin d’éviter un départ libre dans un an. Ces derniers jours, un retour au PSG a été évoqué pour l’international tricolore. Le club de la capitale serait toujours à la recherche de renforts pour son entrejeu malgré l’arrivée de Vitinha et le profil du joueur de 27 ans pourrait être une bonne option. Toutefois, Luis Campos devra faire face à la concurrence sur ce dossier.

AS Monaco had direct contact with Adrien Rabiot's camp weeks ago. He's one of the players in the list but still no negotiations with Juventus, deal in stand-by as of now. ⚪️🔴 #ASMonaco No decision mate yet for Rabiot future.