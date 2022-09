Foot - Mercato - PSG

PSG : Campos boucle deux transferts surprises, il s’explique

Publié le 18 septembre 2022 à 04h15 par Arthur Montagne

Dans les dernières heures du mercato, le PSG s'est activé pour boucler les transferts de Carlos Soler (Valence) et Fabian Ruiz (Naples). Deux joueurs qui ne sont pas amenés à être titulaires pour le moment, mais Luis Campos justifie ces arrivées.

Après un mercato frustrant durant lequel le PSG n'aura pas obtenu tous les transferts qu'il espérait, Luis Campos a bouclé deux arrivées dans les dernières heures du marché. Fabian Ruiz (Naples) et Carlos Soler (Valence) ont ainsi débarqué pour renforcer la rotation du club de la capitale comme l'explique Luis Campos.

Transferts - PSG : Pour Luis Campos, c’est terminé https://t.co/lbeSZldFlB pic.twitter.com/6rjH0BzKnt — le10sport (@le10sport) September 16, 2022

Campos justifie les transferts de Soler et Ruiz

« C’est important de dire que ce n’était pas qu’une question de défenseur central. il y a deux joueurs qui seront importants avec Carlos Soler et Fabian Ruiz, mais ils sont arrivés à la limite du mercato. Ils vont prendre leur temps pour comprendre l’équipe. Dans ces cas-là, on s’est mis en retard, c’est pour cela que je ne suis pas content du mercato, et je me mets dedans aussi », explique le conseiller football du PSG au micro de RMC , avant de reconnaître qu'il n'est toutefois pas entièrement satisfait du mercato.

«Satisfait du mercato ? Non»