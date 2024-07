Mercato - PSG : Cadeau à 20M€ pour ce gros transfert ?

Pierrick Levallet

En quête de nouveaux renforts pour remplacer Kylian Mbappé cet été, le PSG veut recruter à tous les postes. Pour son milieu de terrain, le club de la capitale continue de pousser pour mettre la main sur João Neves. Cependant, les dirigeants parisiens refuseraient de lever la clause libératoire de 120M€ du Portugais. Benfica serait donc prêt à revoir sa position pour son prodige de 19 ans.

Le PSG devrait encore animer le mercato cet été. Après avoir bouclé l’arrivée de Matvey Safonov en provenance du FK Krasnodar, le club de la capitale ne compterait pas s’arrêter en si bon chemin. Les dirigeants parisiens entendent renforcer l’effectif de Luis Enrique dans tous les secteurs pour compenser au mieux le départ de Kylian Mbappé. Et pour le milieu de terrain, les Rouge-et-Bleu veulent miser sur la jeunesse.

Transferts : Le PSG reçoit une offre de 70M€ ! https://t.co/IvKERWjdha pic.twitter.com/PdcYcCbIc3 — le10sport (@le10sport) July 22, 2024

Le PSG continue de pousser pour João Neves

Le10Sport.com vous a en effet révélé en exclusivité l’intérêt du PSG pour João Neves. Le crack de 19 ans a fait forte impression avec Benfica la saison passée. Le jeune milieu de terrain a même été sélectionné avec le Portugal pour disputer l’Euro 2024 en juin dernier. Luis Enrique serait charmé par son profil et aurait ainsi validé cette piste. Cependant, le PSG n’aurait pas l’intention de s’aligner sur les exigences de Benfica, qui s’en tiendrait à la clause libératoire de 120M€ de João Neves. De ce fait, le club lisboète serait prêt à revoir sa position dans ce dossier.

Benfica va revoir «ses exigences à la baisse»

« Benfica comprend qu’ils ne pourront pas avoir les 120M€ de la clause libératoire de Neves. Ils ont essayé, et c’est pour ça qu’un deal n’a pas eu lieu plus tôt, mais ils savent désormais que ce ne sera pas possible. Le club portugais devrait donc faire un cadeau en revoyant ses exigences à la baisse et pourrait demander jusqu’à 100M€ désormais. Les négociations se poursuivent » a lâché Fabrizio Romano dans sa chronique pour Caught Offside. Reste maintenant à voir si ce prix conviendra un peu plus au PSG, qui avait récemment offert 70M€ à Benfica pour João Neves.