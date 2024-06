Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Agé de 19 ans, Désiré Doué pourrait franchir un cap cet été. L'ailier pourrait bien quitter Rennes en cas d'offre satisfaisante. Comme annoncé par le 10Sport.com, Chelsea fait le forcing pour tenter de le recruter durant ce mercato. A contrario, le joueur est loin d'être une priorité pour le PSG, pourtant en quête d'un ailier après le départ de Kylian Mbappé.

Le recrutement d'un ailer gauche fait figure de priorité, surtout depuis le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid. Pour épauler Bradley Barcola, le PSG pourrait lui adjoindre les services d'une star. Les profils de Khvicha Kvaratskhelia (Napoli), Rodrygo, Vinicius Jr (Real Madrid) et Désiré Doué (Rennes) seraient surveillés. Dans le cas du dernier cité, les portes pourraient s'ouvrir plus facilement étant donné que son équipe ne s'opposera pas à son transfert en cas de bonne offre.

Rennes ouvre la porte à un départ

« On sait qu’il est suivi depuis son plus jeune âge par les plus grands clubs européens, ça ne va pas changer cet été, on verra en fonction des offres » a confié Olivier Cloarec, président du Stade Rennais, au cours d'un entretien accordé à Ouest-France. Mais si l'intérêt du PSG pour Doué est réel, les chances de le voir débarquer à Paris sont minces.

Doué n'est pas une priorité