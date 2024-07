Mercato - PSG : Bonne nouvelle pour ce transfert à 60M€

La rédaction

Si le PSG est annoncé à la poursuite de nombreux éléments offensifs, aucune signature dans ce secteur n’a été annoncée depuis l’ouverture du mercato estival. Alors que le dossier Khvicha Kvaratskhelia semble patiner, Nico Williams a été cité comme étant l’une des pistes franciliennes. Et le joueur de 21 ans pourrait être plus accessible que le Géorgien, puisque le FC Barcelone ne serait pas en capacité de se l’offrir.

Désormais orphelin de Kylian Mbappé, le PSG se cherche un nouvel attaquant star. Khvicha Kvaratskhelia et Victor Osimhen semblent être les deux pistes les plus crédibles pour remplacer le Bondynois. Le Géorgien tout particulièrement, qui est une priorité pour le PSG, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. En parallèle, les dirigeants rouge et bleu étudieraient d’autres pistes, notamment celle menant à Nico Williams. Et la voie pourrait être dégagée pour celui qui appartient à l’Athletic Bilbao.

La FC Barcelone manque de fonds

D’après les informations de Sport , un obstacle majeur empêcherait le FC Barcelone de s’offrir Nico Williams : son prix. L’Athletic Bilbao a fixé la clause libératoire de l’Espagnol à 60M€, une somme que le Barça ne peut pas dépenser. Pour ce faire, les Catalans seraient dans l’obligation de vendre l’un de leurs éléments phares, ce qui complique énormément ce dossier. De bon augure pour le PSG.

Saison XXL pour Nico Williams

Évoluant dans le même club que son frère, Iñaki, Nico Williams a réalisé une superbe saison sous le maillot de l’Athletic Bilbao. Révélé aux yeux du grand public durant l’exercice qui s’est écoulé, l’international espagnol (18 sélections, 3 buts) a disputé 31 matchs de Liga avec le club basque, marquant à 5 reprises et offrant 14 passes décisives à ses partenaires. À l’Euro, l’ailier gauche est aussi l'un des éléments forts de Luis de la Fuente, puisqu’il a disputé quatre des cinq matchs des champions du monde 2010, inscrivant 1 but et délivrant 1 passe décisive.