L’OM sauve un club de Ligue 1 grâce à ce transfert

Arnaud De Kanel

Mercredi, l'OM a officialisé la signature de Lilian Brassier. Le défenseur central s'est engagé sous la forme d'un prêt avec option d'achat, qui ne peut que devenir obligatoire. Une bonne nouvelle pour le Stade Brestois qui craignait de voir partir son joueur gratuitement l'été prochain. Le président Denis Le Saint s'en félicite.

En attendant l'arrivée d'un nouveau gardien et d'un attaquant, l'OM a renforcé son arrière-garde avec le recrutement de Lilian Brassier. Révélation de la saison avec le Stade Brestois, le défenseur de 24 ans s'engagera définitivement à condition que l'OM ne perde pas son statut professionnel par le biais d'une relégation administrative, ce qui parait impossible. Les dirigeants brestois ont voulu se protéger afin de ne pas perdre l'un de leurs plus gros actifs. Denis Le Saint est heureux d'avoir bouclé ce deal, qui permet à son club d'éviter la catastrophe.

Mercato : L’OM a signé un joueur «rare» https://t.co/3nrfqhRjDw pic.twitter.com/EOl0ZmDsXD — le10sport (@le10sport) July 7, 2024

«Si on ne le vendait pas cet été, on perdait tout»

« On avait communiqué avec le joueur et Lilian (Brassier) ne souhaitait pas reconduire son contrat. On aurait perdu tout le travail qui a été fait dans la valorisation de Lilian ici à Brest. Si on ne le vendait pas cet été, on perdait tout. On l’aurait eu encore pour une année mais on l’aurait perdu gratuitement l’été prochain. Un club comme le nôtre ne peut pas se permettre de passer à côté », a déclaré le président du Stade Brestois dans des propos rapportés par Ouest-France . Le transfert de Lilian Brassier à l'OM est une excellente nouvelle pour Brest à l'heure où les incertitudes autour des droits TV sont nombreuses.

«La vente de Lilian nous couvre pour deux ans»