Mercato - PSG : «C’est presque terminé», un crack va signer

Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, le PSG a lancé une ultime offensive dans le dossier Leny Yoro. Selon la presse espagnole, la proposition parisienne atteindrait les 60M€. Mais cela ne devrait pas suffire pour recruter le jeune défenseur du LOSC, qui a fait le choix de signer avec le Real Madrid.

Le mercato du PSG commence lentement. Pour l'heure, le club parisien n'a recruté qu'un gardien de but, Matvey Safonov, qui est arrivé en provenance du Krasnodar. Devant lui, la charnière devrait être composée de Marquinhos et d'un autre joueur dont l'identité demeure inconnu. Car le PSG souhaite recruter un défenseur central. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, la priorité se nomme Leny Yoro. Le jeune défenseur du LOSC a pris la décision de quitter Lille cet été. Selon les informations du journaliste espagnol, Ramon Alvarez de Mon, le PSG aurait proposé près de 60M€.

Yoro a choisi le Real Madrid

Une proposition qui ne devrait pas suffire. Comme indiqué par Alvarez de Mon, Yoro a choisi son prochain club, et ce n'est pas le PSG. Le Real Madrid aurait les faveurs du joueur. « C'est presque fait, très proche. Il était prévu d'accélérer le processus la semaine dernière, et une réunion a eu lieu jeudi dernier, au cours de laquelle un accord a été finalisé, mais il reste encore quelques détails à régler. Cette réunion était entre les clubs, entre le Real Madrid et Lille » a-t-il confié lors d'un live Twitch organisé par Ruben Martin.

Un accord est imminent