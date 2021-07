Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Barcelone, Raiola… Cette révélation sur le dossier Donnarumma !

Publié le 17 juillet 2021 à 10h45 par H.G.

Alors qu’il a officiellement rejoint le PSG ce mardi, Gianluigi Donnarumma aurait également pu prendre la direction du FC Barcelone avant de rallier le club parisien.

En fin de contrat à l’AC Milan le 30 juin dernier, Gianluigi Donnarumma était l’une des belles occasions à saisir sur le marché des transferts. Et c’est le PSG qui se l’est adjugée en parvenant rapidement à un accord avec le joueur représenté par Mino Raiola. Ainsi, au terme de l’Euro qu’il a remporté avec l’Italie, le portier de 22 ans a officiellement été annoncé par le PSG comme sa quatrième recrue de cette fenêtre estivale des transferts. Mais l’histoire aurait pu être bien différente pour Gianluigi Donnarumma si le FC Barcelone s’était activé pour l’enrôler.

Mino Raiola a offert Gigio Donnarumma au Barça, mais…